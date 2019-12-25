Новые законы, которые изменят жизнь украинцев в 2020 году

Уходящий 2019 год был одним из самых продуктивных для Верховной Рады. Новая власть работала в турборежиме и приняла много жизненно важных законов, которые в будущеи отразятся на украинцах повлияют в следующем 2020 году.

Об итогах года расскажут Українські Новини.

Закон о "ворах в законе"

В декабре Верховна Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается наказание для "воров в законе". Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступнфм сообществом", предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе".

В пояснительной записке отмечается, что обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью.

Но прежде всего следует учесть коррумпированность правоохранительных органов и судебной системы. Для того, чтобы закон действовал,необходимо побороть коррупцию в правоохранительной, судебной системах и в правосознании каждого украинца.

Закон об особом статусе Донбасса

17 декабря Верховная Рада приняла закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". В законе изменили только один год с "2019" на "2020". Таким образом, этим законом продлевается до 31 декабря 2020 года действие особого статуса отдельных районов Донбасса.

Избирательный кодекс

Принятым Радой Избирательным кодексом определено, что выборы народных депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.

В то же время, закон предлагает изменить бюллетень. В нем должны быть перечислены политические партии – это один квадратик, а рядом пустой квадратик – куда нужно будет вписать номер человека по региональному списку партии, которую человек выбирает.

Ограничения для депутатов

Рада приняла ряд законов, нацеленных на то, чтобы заставить депутатов не только приходить в парламент, но и работать и отвечать за нарушение закона. В частности, речь идет о законе "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины" (относительно неприкосновенности народных депутатов). Этим документом предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положения, которое гарантировало парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлеченным к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия парламента.

В то же время, депутатам будет гарантироваться свобода их политической деятельности. То есть никаких преследований за политические решения не будет. Но если депутат прогулял больше половины заседаний, ему не будут возмещать средства, которые выдаются на выполнение депутатских полномочий.

Наказание за незаконное обогащение

Этот закон направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов.

Активы, стоимость которых равна или превышает 200 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года, которые являются предметом спора по делу о признании необоснованными активов, передаваемых с письменного согласия владельца, а при их отсутствии – судом Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами. То есть активы будут взиматься судом в гражданском порядке.

Верификация госвыплат

Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", принятый 17 октября, напугал многих украинцев. В принятом законе прописаны три этапа проверок:

первый – когда человек только подает документы;

второй – в процессе получения денег, то есть будут исследовать правильность их получения;

третий – после получения средств. Речь идет о монетизации субсидий. То есть проверка правильности использования выданных денег. Общеизвестны случаи, когда люди тратили монетизированную субсидию не на оплату коммунальных услуг, а на другое. Таким образом, долги за коммуналку только накапливались.

Реформа образования

Успела Верховная Рада усовершенствовать образовательную деятельность в сфере высшего образования (закон № 2299). По этому закону основными формами получения высшего образования будут: институциональная (очная – дневная, вечерняя), заочная, дистанционная, (сетевая) и дуальная.

Под понятием "дуальная" речь идет о такой форме получения высшего образования, которая предусматривает совмещение обучения студентов в вузах с обучением на рабочих местах на предприятиях, в учреждениях и организациях для приобретения определенной квалификации на основе договора. Обучение на рабочем месте предполагает выполнение должностных обязанностей в соответствии с трудовым договором.

Закон о языке

25 апреля принял парламент закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Новый закон существенно укрепляет статус украинского языка.

По этому закону украинский язык должен преобладать в: государственном секторе и в органах местного самоуправления, в коммунальном секторе и на предприятиях всех форм собственности, в общественных и других организациях, в образовании и науке, медицине и в сфере услуг, в энергетике и промышленности, в кино, театре, медиа и на интернет-сайтах, а также в деятельности армии и силовых структур.

Обязывает закон и граждан нашего государства владеть украинским языком на базовом уровне. Правда, за незнание языка нет никаких санкций. Другое дело, что без экзамена по украинскому на базовом уровне ни один иностранец или лицо без гражданства не сможет стать гражданином Украины.