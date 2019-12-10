Что такое верификация: как будут проверять получателей госвыплат

Законность получения пенсий, субсидий, пособий, стипендий и другой госпомощи украинцами точно проверят, поскольку Верховная Рада проголосовала за создание специального органа, который будет заниматься верификацией и мониторингом государственных выплат. За принятие законопроекта №1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат" в целом с предложениями Зеленского проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Кого коснется проверка

Под верификацию госвыплат попадают пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Какие цели и задачи

проверка достоверности информации, представленной реципиентами (получателями) при назначении, начислении и/или осуществлении госвыплат;

обеспечение функционирования информационно-аналитической платформы электронной верификации и мониторинга и обеспечения защиты информации, содержащейся в этой платформе;

проведение мониторинга госвыплат по каждому реципиенту;

предоставление органам, осуществляющим госвыплаты, рекомендаций по результатам проведения верификации выплат;

проведение анализа учета предоставленных рекомендаций органами, осуществляющими госвыплаты.

Целью проверок является повышение адресности и эффективности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Кто будет проводить проверку

Проводить проверку будет Минфин. Будет создана специальная онлайн-платформа, с данными из государственных реестров. На каждого украинца заведут анкету, информация которой будет защищена законодательно.

Как будет проходить проверка: нюансы

Верификация госвыплат осуществляется без участия чиновника на основе мониторинга баз данных.

Порядок осуществления верификации и мониторинга госвыплат устанавливается Кабинетом Министров.

При этом орган по верификации уполномочен пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими техническими средствами.

Определяются три основных этапа верификации:

Превентивная верификация – верификация при обращении физического лица за предоставлением госпомощи. Текущая верификация – верификация при предоставлении государственных выплат физическим лицам. Ретроспективная верификация – верификация после завершения предоставления государственных выплат физическим лицам.

Когда начнется

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что такое верификация

Верификация государственных выплат – это комплекс мер по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных субъектов предоставления информации.

Как сообщали Українськi Новини, 7 ноября Зеленский ветировал закон о создании исполнительного органа по верификации и мониторингу госвыплат.