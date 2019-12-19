Рада ввела реестр педофилов: кто сможет получить к нему доступ

Верховная Рада ввела реестр педофилов с доступом для правоохранителей и сотрудников учебных учреждений.

За принятие законопроекта №0887 в целом проголосовали 325 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські новини.

Закон внедряет Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности.

Доступ к реестру получат правоохранители.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют руководители дошкольных учебных учреждений, средних учебных учреждений, внешкольных учебных учреждений, учреждений здравоохранения или других учреждений, обязанных осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера, при приеме человека на работу, а также руководители органов власти, местного самоуправления и лица, желающие проверить свое наличие в нем.

Внесенные в реестр лица обязаны будут уведомлять полицию о смене места жительства и работы.

Кроме того, за изнасилование несовершеннолетнего независимо от согласия лица вводится наказание 10-15 лет тюрьмы.

Повторное изнасилование ребенка карается 15 годами тюрьмы или пожизненным заключением.

Перед 2-м чтением были изъяты нормы, которые бы позволили применять добровольную химическую кастрацию в отношении педофилов.

Как сообщали Українські новини, правозащитники просят Зеленского ветировать закон о химической кастрации за надругательство над здравым смыслом.

Ранее Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр.