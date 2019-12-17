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17 декабря 2019, вторник, 22:10 492
Политика 2019-12-17T22:10:02+02:00
Українські Новини
Разумков одобрил продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса

Разумков одобрил продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса

Валерия Назаренко
Дмитрий Разумков, Законопроект 2569, Донбасс
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков одобрил продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2020 года включительно.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2569 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

До этого за принятие законопроекта проголосовали 320 депутатов при минимально необходимых 226.

Один из авторов документа, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что руководство фракции предлагает продлить действие закона на 1 год.

"Докладываю: суть нашего законопроекта: в первой статье действующего закона об особом статусе меняется 2019 на 2020", - написал депутат.

Данный законопроект принимался в связи с окончанием срока действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 31 декабря 2019 года.

Депутаты отмечают, что документ позволяет реализовывать условия, направленные на мирное урегулирование ситуации на Донбассе на основе принципов и норм международного права и устава Организации Объединенных Наций.

Как сообщали Українськi Новини, 9 декабря Путин заявил о необходимости внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины. 


10 декабря в Верховную Раду внесли закон о продлении особого статуса Донбасса. 

Также Разумков заявляет, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью

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