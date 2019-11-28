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28 ноября 2019, четверг, 00:01 296
Общество 2019-11-28T00:01:01+02:00
Українські Новини
Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение вступил в силу

Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение вступил в силу

уголовная ответственность, незаконное обогащение

28 ноября 2019 года вступает в силу закон №263-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов", который КС ранее признал неконституционным, хоть Евросоюз и опроверг аргументы суда про отмену статьи о незаконном обогащении.

Закон восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также запускает институт взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно тексту закона, под активами подразумеваются денежные средства, в частности хранящиеся в банках и других финансовых учреждениях, другое имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюты, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, Рада проголосовала за возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение 31 октября, Зеленский одобрил закон 25 ноября. США сразу же похвалили Украину "за шаг в борьбе с коррупцией".

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