Обновленная реформа образования: МОН назвал основные нововведения для вузов

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования", одним из которых стало написание мотивационных писем для поступления в ВУЗ, РБК-Украина".

Законопроект вносит точечные изменения в требования к руководителям высших учебных заведений, лицензирование, дуальное образование, междисциплинарность и соблюдения академической добродетели.

Со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, подпишут контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки.

Лицензирование будет происходить в режиме онлайн через электронные базы. Нельзя будет создавать структурные подразделения в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Действующие на данный момент подразделения должны быть реорганизованы или закрыты до 1 июля 2021 года.

Лицензирование отменят для почти 100 специальностей.

Отныне лицензированию подлежит образовательная деятельность вузов на определенном уровне высшего образования и образовательная деятельность по специальности для "регулируемых профессий" - это специальности, которые предусматривают особенно ответственную работу, например, юридическая сфера, атомная энергетика, медицина, военная служба и тому подобное.

Больше не будет понятия "диплом государственного образца". Вместо него МОН предлагает вузам выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственной ученым советом.

Однако выдавать дипломы заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованными НАЗЯВО, иностранными или независимыми украинскими аккредитационным агентствами.

За несоблюдение академической добродетели студенты будут нести больше ответственности.

Выявление плагиата, фабрикации или фальсификации в работах может стать основанием для отмены решения о получении степени высшего образования.

Новые правила в высших учебных заведениях. Инфографика: МОН

Ранее Українські Новини подробно описывала новые правила поступления в вузы для абитуриентов.

Напомним, в Министерстве образования математику планируют сделать обязательным для сдачи на ВНО.