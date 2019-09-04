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04 сентября 2019, среда, 09:30 173
Верховная Рада и партии 2019-09-04T11:30:03+03:00
Українські Новини
Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020

Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020

Дмитрий Разумков. Скриншот трансляции
Дмитрий Разумков. Скриншот трансляции "Рада"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года.

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №7203 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Закон вносит изменения в ст. 80 Конституции, которая гласит, что парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность: они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Остается в Конституции лишь та часть этой статьи, которая касается ответственности за высказывания и голосование, но убирается упоминание о гарантии неприкосновенности и невозможности привлечения к ответственности, задержания и ареста без согласия Рады.

В марте 2016 года КС растолковал, что парламент может голосовать в целом за проект изменений в Конституцию на любой следующей очередной сессии после той, на которой данный документ был принят в первом чтении.

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Также Рада просит КС оценить конституционность сокращения количества депутатов с 450 до 300.

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