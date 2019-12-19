В Раде разберутся, что такое "вор в законе" и "преступное сообщество"

Верховная Рада намерена определить в Уголовном кодексе понятия "вор в законе" и "преступное сообщество".

За принятие законопроекта №2513 за основу проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно документу, "вором в законе" определено лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества или является его участником.

А "преступное сообщество" - это устойчивое иерархическое объединение пяти и более лиц, участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является "вор в законе".

Организатор преступного сообщества в соответствии с законопроектом подлежит уголовной ответственности за все совершенные сообществом преступления, а другие участники - за те, в подготовке или совершении которых они принимали участие.

Пребывание в статусе "вор в законе" будет наказываться лишением свободы на срок 7-10 лет с конфискаций имущества, а создание преступного сообщества, руководство или участие в нем и его преступлениях - на 7-12 лет.

При этом в случае добровольного участия в преступном сообществе и активного содействия его раскрытию от уголовной ответственности предлагается освобождать.

Также наказываться заключением в тюрьму на 3-5 лет с возможной конфискацией имущества, а в случае тяжелых последствий - на 5-10 лет, обращение к "вору в законе" или преступному сообществу с просьбой совершить преступление или повлиять в любой форме на третьих лиц.

3-6 лет тюремного заключения грозит, согласно документу, за организацию проведения сходки преступных сообществ для материального обеспечения преступной деятельности, координации действий, совместного совершения преступлений, а также за руководство такой встречей или содействие в ее проведении.

В то же время, если лицо до проведения сходки добровольно заявит о ее участниках, точном месте и времени проведения, то его предлагается освободить от ответственности.

Кроме того, предлагается установить уголовную ответственность за содействие (заранее не обещанное) участникам преступного сообщества или сокрытие их преступной деятельности (путем предоставления помещений, транспорта, информации, техники, денег) в виде лишения свободы на 3-5 лет.

Совершение такого деяния служебным лицом будет наказываться тюремным заключением на 5-7 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Кроме этого, предлагается оговорить в законе, что вынужденное причинение вреда правоохранительным интересам при исполнении специальной задачи в преступном сообществе для предупреждения или раскрытия ее деятельности не является преступлением, а при совершении преступления, - это смягчающие обстоятельства.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове на поминках "вора в законе" задержали 20 криминальных авторитетов.

Ранее журналисты обнародовали досье на самых влиятельных "воров в законе".