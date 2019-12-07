Пожар в Одессе: спасатели обнаружили еще одно тело, 10 человек пропали без вести

В то время, как среди пострадавших при пожаре в колледже 4 человека находятся в тяжелом состоянии, во время разбора завалов, связанных с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, спасатели обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших возросло до пяти человек.

Об этом сообщает ГосЧС.

По информации спасателей, всего в результате пожара погибли 5 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. "5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека," - сказано в сообщении.

По состоянию на 6:30 7 декабря спасатели продолжают мероприятия по ликвидации последствий пожара.

Сейчас 17 пострадавших остается в больницах. По информации Нацполиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Как сообщали Українськi Новини, в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.

По состояниюна вечер 6 декабря, количество погибших в одесском пожаре возросло до 4.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. В ГосЧС заявили, что под завалами сгоревшего в Одессе дома выживших уже не найдут.

Полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже, а Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже.

Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.