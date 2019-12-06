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06 грудня 2019, пʼятниця, 22:51 8
Події 2019-12-06T23:15:41+02:00
Українські Новини
Серед постраждалих в пожежі в коледжі 4 людини перебувають у тяжкому стані

Серед постраждалих в пожежі в коледжі 4 людини перебувають у тяжкому стані

Ярина Вацяк
пожежа, Пожежа в Одесі, пожежа в коледжі

11 осіб продовжують перебувати на лікуванні в лікарнях міста після пожежі в одеському коледжі станом на вечір 6 грудня.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської міської ради.

Зокрема, на лікуванні перебувають 3 студенти, 2 викладачі і 6 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

4 людини перебувають у тяжкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, у мережі опублікували відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеського коледжу.

Станом на вечір 6 грудня, кількість загиблих в одеській пожежі зросла до 4.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. У Державній службі з надзвийчайних ситуацій заявили, що під завалами згорілого в Одесі будинку людей, що вижили, вже не знайдуть.

Поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі, а Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі.

Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.

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