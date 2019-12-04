В Одессе горит колледж экономики: студенты прыгают из окон, есть угроза обрушения здания

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, проводится эвакуация из здания.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"Пожарные ликвидируют пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - сказано в сообщении.

(Новость дополнена информацией о пострадавших)

По состоянию на 11:40, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв. м, существует угроза распространения огня.

Отмечается, что более 40 человек эвакуированы, работы по эвакуации продолжаются.

В лечебные учреждения госпитализированы 9 человек, из них 3-е пожарных. На данный момент к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

Возгорание возникло в 10:12 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса.

Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники.

Информация о пострадавших уточняется.

По данным местного издания "Думская", на месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек.

По состоянию на 11:10 в пресс-службе горсовета подтвердили госпитализацию двух пострадавших в результате пожара.

Официально в пресс-службе горсовета на данный момент подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара.

В связи с происшествием мэрия отложила заседание исполкома. Городской голова Геннадий Труханов прибыл на Троицкую.

Сообщается, что по состоянию на 11.16 внутри еще остаются студенты.

По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

В огне и кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги. "Все произошло внезапно, пошел черный чадный дым, еле выбрались из здания", — рассказал изаднию один из биологов.

В тушении участвуют 65 пожарных и 16 единиц техники.

Пожар в Одессе. Фото: Думская

Иизначально загорелись перекрытия между вторым и третьим этажом здания. Сейчас огонь поднялся и пылает между третьим и четвертым этажами. По состоянию 11:36 борьба с пожаром продолжается. Огонь и не думает утихать и распространяется на правое крыло здание, которое ближе к Пушкинской.

В 11:54 по информации издания, с четвертого этажа выпрыгнули четыре человека.

В 11:56 пламя перекинулось на угловую башню.

ОБНОВЛЕНО В 12:15. В эвакуации принимают участие коммерческие структуры, предоставившие свою спецтехнику. "Горзелентрест" и "Горсвет" пригнали свои автовышки. Площадь пожара все увеличивается. Уже 2000 квадратных метров. Есть угроза обрушения крыши.

ОБНОВЛЕНО В 12:22. По данным скорой, пострадавших уже 12, в том числе двое пожарных. Состояние — средней тяжести и тяжелое. Людей госпитализировали к ГКБ №1, 9, 11 и областную детскую больницу.

ОБНОВЛЕНО В 12:43. Умерла одна из пострадавших.

ОБНОВЛЕНО В 12:45. "Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц», — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.