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22 сентября 2019, воскресенье, 17:44 42
Силовые структуры 2019-09-22T19:16:49+03:00
Українські Новини
В ГБР рассказали, что прослушка повредит расследованию дел

В ГБР рассказали, что прослушка повредит расследованию дел

ГБР. Фото: Радіо Свобода
ГБР. Фото: Радіо Свобода

Аппаратура для прослушивания, обнаруженная в кабинете председателя ГБР Романа Трубы, может повредить досудебному расследованию определенных производств. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в эфире телеканала 112 Украина.

"Здесь речь не идет о каких-то имиджевых рисках для директора ГБР, так как в этом кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты", - сообщила она.

"Речь идет именно о рисках, связанных с тайной досудебного расследования, которая может заранее быть раскрыта и повредить финальному этапу предварительного расследования отдельных производств. Особенно учитывая то, что к подследственности ГБР относятся чиновники, правоохранители и судьи", - добавила пресс-секретарь ГБР.

По словам Ивановой, аппаратуру обнаружили случайно.

"Одна из сотрудниц, которая проветривала помещение, при внешнем осмотре обнаружила в вентиляционной системе похожие на аппаратуру для прослушивания элементы, сообщила об этом в полицию и другим работникам", - рассказала она.

Пресс-секретарь ГБР отметила, что "информационный центр" системы прослушивания был установлен на чердаке здания.

"Пока мы не можем говорить, для чего и кем она была туда вмонтирована, и при каких условиях. Очевидно лишь то, что работали специалисты, чтобы установить эту аппаратуру", - добавила Иванова.

Как сообщали Українські Новини, Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете.

Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности

Ранее Роман Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. Тем временем суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.

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