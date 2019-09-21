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21 сентября 2019, суббота, 17:40 367
Судебная власть 2019-09-21T17:49:52+03:00
Українські Новини
Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете

Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете

Прослушка в кабинете Трубы. Фото: @truba_roman
Прослушка в кабинете Трубы. Фото: @truba_roman

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.

Об этом Труба написал в своем Telegram-канале.

"Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет. Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют", - написал он.

По словам Трубы, на записях может быть интересная информация о состоянии расследований резонансных дел.

Сейчас в кабинете директора ГБР работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Как сообщали Українські Новини, Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности

Ранее Роман Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. Тем временем суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.

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