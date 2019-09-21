Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.\r\nОб этом Труба написал в своем Telegram-канале.\r\n"Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет. Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют", - написал он.\r\nПо словам Трубы, на записях может быть интересная информация о состоянии расследований резонансных дел.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСейчас в кабинете директора ГБР работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности\r\nРанее Роман Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. Тем временем суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n