ГБР расследует, причастны ли его сотрудники к прослушке Трубы

Центральный аппарат Госбюро расследований открыл уголовное производство по факту возможной причастности своих сотрудников к прослушке директора ГБР Романа Трубы, которую он нашел у себя в кабинете. \r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. \r\nДело расследуется по части 1 статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса. \r\nВ рамках расследования центральный аппарат ГБР запросил у территориальных управлений информацию о том, расследуются ли дела по факту возможных правонарушений Трубы и главы патронатной службы ГБР Александра Удовиченко и проводились ли в их отношении негласные следственные действия (прослушка). \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований будет само расследовать уголовное производство по факту прослушки директора ГБР Романа Трубы.\r\nКроме того, аппаратуру для прослушивания в кабинете Директора Государственногобюро расследований Романа Трубы могло организовать НАБУ.\r\nРанее Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности.