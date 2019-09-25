ГБР расследует, причастны ли его сотрудники к прослушке Трубы

Центральный аппарат Госбюро расследований открыл уголовное производство по факту возможной причастности своих сотрудников к прослушке директора ГБР Романа Трубы, которую он нашел у себя в кабинете.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело расследуется по части 1 статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

В рамках расследования центральный аппарат ГБР запросил у территориальных управлений информацию о том, расследуются ли дела по факту возможных правонарушений Трубы и главы патронатной службы ГБР Александра Удовиченко и проводились ли в их отношении негласные следственные действия (прослушка).

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований будет само расследовать уголовное производство по факту прослушки директора ГБР Романа Трубы.

Кроме того, аппаратуру для прослушивания в кабинете Директора Государственногобюро расследований Романа Трубы могло организовать НАБУ.

Ранее Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности.