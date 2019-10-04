Рада разрешила ГБР и НАБУ самостоятельно проводить прослушку

Верховная Рада разрешила Государственному бюро расследований (ГБР) и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) самостоятельно проводить прослушку.\r\nЗа принятие в целом законопроекта №1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" проголосовали 330 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nЗакон предусматривает включение НАБУ и ГБР в список специальных пользователей радиочастотного ресурса, которым также разрешается снимать информацию с телекоммуникационных сетей.\r\nКроме того, вносятся изменения в закон о статусе народного депутата, которыми разрешается задерживать парламентария без согласования в случае непосредственного совершения им преступления.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСогласно другим изменениям, отменять незаконные постановления НАБУ и САП может только генпрокурор и руководитель антикоррупционной прокуратуры, кроме того, чиновникам и депутатам Рады, подозреваемым в совершении преступлений, разрешается обжаловать сообщения о подозрении.\r\nДокумент также отменяет ряд правок, внесенных депутатом 8-го созыва от Радикальной партии Олега Ляшко Андреем Лозовым в Уголовный процессуальный кодекс, в частности экспертизу в уголовных делах смогут проводить не только госорганы.\r\nПри этом нормы о сроках досудебного расследования остаются неизменными (12 месяцев - для незначительных и средней тяжести преступлений, 18 - для тяжких и особо тяжких).\r\nЗакон вступит в силу на следующий день после опубликования.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада отказалась разрешить обыски, задержание и прослушку депутатов.\r\nА Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.