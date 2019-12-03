Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР

Обшук у Щербини. Фото: Новий час

Обшук у Щербини. Фото: Новий час

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину за підозрою у вимаганні хабара в розмірі 150 тис. доларів за закриття справи Держбюро розслідувань (ДБР).

Про це Українським Новинам повідомили джерела в НАБУ, Генпрокуратурі і Офісі Президента.

За даними джерел, Щербина, близький соратник директора ДБР Романа Труби, намагався "продати" закриття справи в Державному бюро розслідувань за 150 тис. доларів і отримав половину суми в ході першого етапу.

Джерела повідомили, що Щербина представлявся керівником патронажної служби директора ДБР, хоча це не відповідає дійсності.

Він роздавав візитки з згаданої посадою. На даний момент співробітники НАБУ проводять обшуки у Щербини. При цьому перевіряється можлива причетність до цього злочину безпосередньо Труби.

В 2014-2015 роках Щербина обіймав посаду начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури. При цьому Труба був його підлеглим.

За інформацією ЗМІ, Труба є кумом Щербини.

(Новина доповнена подробицями)

Згідно з повідомленням прес-служби НАБУ, слідство встановило, що Щербина за посередництва підприємця в сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників 150 тис. доларів неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі керівнику одного з правоохоронних органів, який в обмін на гроші повинен був забезпечити закриття кримінального провадження, яке розслідується територіальним управлінням цього органу щодо дій згаданої компаніі.

Крім Щербини затриманий також підприємець. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші обставини вчинення злочину і причетних до нього особи.

Як повідомляли Українські Новини, Роман Труба спростовує свою причетність до вимагання 150 тис. доларів хабара за закриття справи ДБР.

Крім того, Труба не має наміру подавати у відставку. Також Труба відхрестився від "зливу" інформації по справах ДБР. Також Верховна Рада дозволила Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) самостійно проводити прослуховування. Крім того, ДБР розслідує, причетні його співробітники до прослуховування Труби. Також в ГБР розповіли, що прослушка зашкодить розслідуванню справ, а Труба знайшов круту прослуховування у себе в кабінеті.