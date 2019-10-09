Труба открестился от "слива" информации по делам ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что ни он, ни следователи бюро не причастны к "сливу" информации по делам после того, как ГБР обнаружило прослушку еще в одном кабинете

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"14 следователей проверили на полиграфе. Ни один следователь, также как и директор, не причастны к распространению любой информации", - сказал он.

Труба отметил, что не знает, кто "сливает" информацию по делам.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада разрешила Государственному бюро расследований (ГБР) и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) самостоятельно проводить прослушку. Также ГБР расследует, причастны ли его сотрудники к прослушке Трубы. Также в ГБР рассказали, что прослушка повредит расследованию дел, а Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете.

Кроме того, Труба заявил, что команда Порошенко хотела через Конституционный суд убрать его с должности. Ранее суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело против Трубы.