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09 октября 2019, среда, 13:00 19
Судебная власть 2019-10-09T13:04:28+03:00
Українські Новини
Труба открестился от "слива" информации по делам ГБР

Труба открестился от "слива" информации по делам ГБР

Пресс-конференция Трубы.
Пресс-конференция Трубы.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что ни он, ни следователи бюро не причастны к "сливу" информации по делам после того, как ГБР обнаружило прослушку еще в одном кабинете.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"14 следователей проверили на полиграфе. Ни один следователь, также как и директор, не причастны к распространению любой информации", - сказал он.

Труба отметил, что не знает, кто "сливает" информацию по делам.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада разрешила Государственному бюро расследований (ГБР) и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) самостоятельно проводить прослушку. Также ГБР расследует, причастны ли его сотрудники к прослушке Трубы. Также в ГБР рассказали, что прослушка повредит расследованию дел, а Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете.

Кроме того, Труба заявил, что команда Порошенко хотела через Конституционный суд убрать его с должности. Ранее суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело против Трубы.

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