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28 ноября 2019, четверг, 08:45 267
Силовые структуры 2019-11-28T08:46:09+02:00
Українські Новини
Труба не собирается подавать в отставку

Труба не собирается подавать в отставку

Роман Труба, Директор ГБР, ГБР, Отставка
Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, который допускает, что прослушивают руководителей всех правоохранительных органов, не намерен подавать в отставку.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег", передают Українські Новини.

"Сейчас было бы не правильно, если бы я оставил работников и орган. Поскольку сейчас на повестке дня - голосования во втором чтении за законопроект о ГБР", - отметил Труба.

Он отметил, что не должен уходить на время пока расследуется дело о прослушке. Он также подчеркнул, что он как руководитель ГБР не может влиять каким-либо образом на ход досудебного расследований.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапку просят провести экспертизу записи возможного разговора Трубы и Сытника.

А 20 ноября ГБР открыло уголовное производство по факту законности проведения аудиозаписей, обнародованных в различных Telegram-каналах.

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