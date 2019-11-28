Труба не собирается подавать в отставку

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, который допускает, что прослушивают руководителей всех правоохранительных органов, не намерен подавать в отставку.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег", передают Українські Новини.

"Сейчас было бы не правильно, если бы я оставил работников и орган. Поскольку сейчас на повестке дня - голосования во втором чтении за законопроект о ГБР", - отметил Труба.

Он отметил, что не должен уходить на время пока расследуется дело о прослушке. Он также подчеркнул, что он как руководитель ГБР не может влиять каким-либо образом на ход досудебного расследований.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапку просят провести экспертизу записи возможного разговора Трубы и Сытника.

А 20 ноября ГБР открыло уголовное производство по факту законности проведения аудиозаписей, обнародованных в различных Telegram-каналах.