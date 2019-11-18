Прокуратура попросила арестовать Ляшко без альтернативы залога

Прокуратура просит суд взять под стражу бывшего главу фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе.

Ходатайство рассмотрит местный Бориспольский суд.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура сообщила экс-депутату Рады Ляшко о подозрении в избиении председателя комитета парламента по энергетике Геруса в аэропорту "Борисполь". Также Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен.

Кроме того, "Слуга народа" решила направить Геруса на дзюдо после драки с Ляшко, хотя Герус думает об охране после нападения Ляшко.

Тем временем Герус отрицает, что его уволили за драку с Ляшко, а Ляшко заявил, что побить Геруса захочет каждый, когда получит новые платежки за коммуналку.