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18 ноября 2019, понедельник, 12:10 634
Судебная власть 2019-11-18T12:16:54+02:00
Українські Новини
Драка Ляшко и Геруса: прокуратура сообщила Ляшко о подозрении

Драка Ляшко и Геруса: прокуратура сообщила Ляшко о подозрении

Генпрокуратура, Драка, подозрение, Андрей Герус, Олег Ляшко
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему главе фракции Радикальной партии, экс-депутату Верховной Рады Олегу Ляшко, который бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен, в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Получаю подозрение по уголовному производству, которое сфальсифицировали по указанию (генерального прокурора Руслана) Рябошапки", - написал он.

Ляшко инкриминируется ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла дело по факту драки Ляшко с главой комитета Рады по энергетике Герусом в аэропорту "Борисполь".

6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь".

Ляшко утверждал, что Герус снижением цен на газ сделал выгоду только олигархам и России.

Герус назвал драку "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова.

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