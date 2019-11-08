Побить Геруса захочет каждый, когда получит новые платежки за коммуналку, - Ляшко

Экс-депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что каждый украинец захочет побить депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" и председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, когда получит новые платежки за коммуналку.

Соответствующее заявление Ляшко сделал в интервью "Новому времени", передают Українські Новини.

"Не я первый начал: когда у Геруса закончились аргументы на мои обоснованные обвинения в лоббировании им российских энергокомпаний, он начал махать руками. Я только заступился за национальные интересы", - заявил он в ответ на вопрос журналиста, насколько было оправдано применение силы к народному депутату.

Ляшко добавил, что на его месте "так должен был бы поступить каждый патриот, а когда украинцы получат новые платежки за коммуналку, то побить Геруса захочет каждый".

"Тем более, что Герус избран от одноименной партии. Они пиарилась на снятии неприкосновенности", - подытожил Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, Герус думает об охране после нападения Ляшко. Также Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России.

Тем временем полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом.