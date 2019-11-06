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06 ноября 2019, среда, 21:15 47
Верховная Рада и партии 2019-11-06T21:24:43+02:00
Українські Новини
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова

Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова

Бизнес, Драка, Ринат Ахметов, импорт электроэнергии, Андрей Герус, Аэропорт

Экс-депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил драку с главой комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом, защищая таким образом бизнес Рината Ахметова. Ляшко всячески оскорблял Геруса и порвал депутату рубашку.

Об этом Герус сообщил на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав свое фото в порванной одежде.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко, меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Снижена на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес", - рассказал Герус.

По словам депутата, претензия лидера Радикальной партии касалась импорта электроэнергии.

"Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - раасказал Герус.

Он добавил, что считает Ляшко наиболее продажным (экс) политиком и что у "немонополиста", похоже, "совсем поехала крыша, раз дошел до такого дна".

В свою очередь, Ляшко не стал открещиваться от инцидента, а наоборот, рассказал свою версию случившегося и даже опубликовал видео.

"Сегодня случайно увидел в ЗОДе (зал официальных делегаций, - ред.) "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от того никуда не делась - из-за измены Геруса Украины сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора", - заявил Ляшко, таким образом обвинив самого Геруса в нападении.

Экс-депутат заявил, что "эта измена должна быть расследована и наказана".

Еще одно видео инцидента опубликовал глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков. На ролике видно, как Ляшко словестным потоком оскорбляет Геруса, называет его изменщиком, шлет на х.. и, толкая и хватая его за воротник, устраивает драку. При этом экс-депутат не дает Герусу вставить и слова, а на его попытки ответить никак не реагирует.

Как сообщали Українські Новини, Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов". Также Ляшко пытался прорваться на консультации к Зеленскому, ведя трансляцию на Фейсбук. Ранее Вилкул и Ляшко устроили разборки в Раде из-за языка.

Тем временем Герус заявил, что менять "зеленый" тариф не планируют, а российской электроэнергии в Украине только 1%.

Больше новостей о: Бизнес Драка Ринат Ахметов импорт электроэнергии Андрей Герус Аэропорт "Борисполь" Олег Ляшко Партия "Слуга народа"

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