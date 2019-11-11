Герус отрицает, что его уволили за драку с Ляшко

Бывший представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отрицает связь между своей отставкой и дракой с бывшим депутатом Рады ("Радикальная партия") Олегом Ляшко.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Герус отметил, что с конца августа он не посетил ни одного заседания Кабмина, то есть уже более 2 месяцев не выполняет функций представителя Президента в Кабмине.

"Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально. Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе, связанные инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь". Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом.