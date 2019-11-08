Герус думает об охране после нападения Ляшко

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предполагает, что наймет личную охрану после нападения на него экс-депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко в аэропорту "Борисполь".

Соответствующее заявление Герус сделал в интервью "Новому времени", передают Українські Новини.

"Посмотрим", - ответил Герус на вопрос журналиста о том, наймет ли он охрану после инцидента.

Также депутат предположил, что Ляшко следил за ним и в полиции рассказали, что уже вскрыли организацию, которая занималась слежкой, изъяв фотографии с его передвижениями. Дело находится на этапе расследования.

При этом Герус не планирует подавать на Ляшко в суд, потому что "такого персонажа лучше не трогать".

"А судиться, - так с кем? За его действиями стоят другие заинтересованные лица. Сегодня (7 ноября, - ред.) уже давал показания прокуратуре", - заявил Герус.

Как сообщали Українські Новини, у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения. Тем временем полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом.