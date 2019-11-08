подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
08 ноября 2019, пятница, 17:07 40
Верховная Рада и партии 2019-11-08T17:11:05+02:00
Українські Новини
Герус думает об охране после нападения Ляшко

Герус думает об охране после нападения Ляшко

Драка, Охрана, Андрей Герус, Олег Ляшко, Партия
Андрей Герус. Фото:
Андрей Герус. Фото: "РБК Украина"

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" и председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предполагает, что наймет личную охрану после нападения на него экс-депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко в аэропорту "Борисполь".

Соответствующее заявление Герус сделал в интервью "Новому времени", передают Українські Новини.

"Посмотрим", - ответил Герус на вопрос журналиста о том, наймет ли он охрану после инцидента.

Также депутат предположил, что Ляшко следил за ним и в полиции рассказали, что уже вскрыли организацию, которая занималась слежкой, изъяв фотографии с его передвижениями. Дело находится на этапе расследования.

При этом Герус не планирует подавать на Ляшко в суд, потому что "такого персонажа лучше не трогать".

"А судиться, - так с кем? За его действиями стоят другие заинтересованные лица. Сегодня (7 ноября, - ред.) уже давал показания прокуратуре", - заявил Герус.

Как сообщали Українські Новини, у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения. Тем временем полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом.

Больше новостей о: Драка Охрана Андрей Герус Олег Ляшко Партия "Слуга народа"

Архив
Новости
Под Днипром автомобиль слетел с трассы и повис на дереве 17:18
Дубневич вышел из СИЗО после внесения 90 млн гривен залога 17:18
Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России 17:14
Герус думает об охране после нападения Ляшко 17:07
"Голос" Вакарчука предлагает выйти из Минских соглашений 16:57
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
Захват
"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире 09:21
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
Больше всего украинцы не любят африканцев и ромов, а меньше всего - россиян, - опрос КМИС 12:26 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok