Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави

Прокуратура просить суд взяти під варту колишнього голову фракції Радикальної партії, ексдепутата Верховної Ради Олега Ляшка, який підозрюється в насильницьких діях щодо голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Генпрокуратури.

"До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомили у прес-службі.

Клопотання розгляне місцевий Бориспільський суд.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура повідомила екс-депутату Ради Ляшку про підозру у побитті голови комітету парламенту з енергетики Геруса в аеропорту "Бориспіль". Також Ляшко бився з Герусом у брендоій куртці за 160 тисяч гривень.

Крім того, "Слуга народу" вирішила направити Геруса на дзюдо після бійки з Ляшком, хоча Герус думає про охорону після нападу Ляшка.

Тим часом Герус заперечує, що його звільнили за бійку з Ляшком, а Ляшко заявив, що побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку.