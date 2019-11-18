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18 листопада 2019, понеділок, 13:53 89
Верховна Рада і партії 2019-11-18T14:06:32+02:00
Українські Новини
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави

Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави

Олег Ляшко, Прокуратура, Андрій Герус, Бійка, застава
Бійка Геруса і Ляшка. Скріншот: Ukranews.com/YouTube
Бійка Геруса і Ляшка. Скріншот: Ukranews.com/YouTube

Прокуратура просить суд взяти під варту колишнього голову фракції Радикальної партії, ексдепутата Верховної Ради Олега Ляшка, який підозрюється в насильницьких діях щодо голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Генпрокуратури.

"До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомили у прес-службі.

Клопотання розгляне місцевий Бориспільський суд.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура повідомила екс-депутату Ради Ляшку про підозру у побитті голови комітету парламенту з енергетики Геруса в аеропорту "Бориспіль". Також Ляшко бився з Герусом у брендоій куртці за 160 тисяч гривень.

Крім того, "Слуга народу" вирішила направити Геруса на дзюдо після бійки з Ляшком, хоча Герус думає про охорону після нападу Ляшка.

Тим часом Герус заперечує, що його звільнили за бійку з Ляшком, а Ляшко заявив, що побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку.

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