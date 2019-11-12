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  • "Слуга народа" решила направить Геруса на дзюдо после драки с Ляшко
12 ноября 2019, вторник, 08:12 87
Политика 2019-11-12T08:13:34+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" решила направить Геруса на дзюдо после драки с Ляшко

"Слуга народа" решила направить Геруса на дзюдо после драки с Ляшко

Дзюдо, Слуга народа, Андрей Герус, Олег Ляшко
Андрей Герус. Фото: rbc.ua
Андрей Герус. Фото: rbc.ua

Политическая партия "Слуга народа" решила направить председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса на тренинг по дзюдо после драки с экс-депутатом парламента от Радикальной партии Олегом Ляшко.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передают Українськi Новини.

"Провели (беседу) и даже решили направить его на тренинг по дзюдо. Не к Бойко, а в спортивную секцию", - сказал он.

Арахамия отметил, что на месте Геруса вступил бы в драку с экс-депутатом.

"По-моему, он должен был зарядить Ляшко сразу же после слова "здрасте", - подчеркнул политик.

Также председатель "Слуги народа" не связывает драку со сложением Герусом полномочий представителя Президента в Кабинете Министров.

Как сообщали Українськi Новини, 6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь".

11 ноября Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине и сразу назначил ему замену. 

Однако Герус отрицает, что его уволили за драку с Ляшко

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