"Слуга народа" решила направить Геруса на дзюдо после драки с Ляшко

Политическая партия "Слуга народа" решила направить председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса на тренинг по дзюдо после драки с экс-депутатом парламента от Радикальной партии Олегом Ляшко.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передают Українськi Новини.



"Провели (беседу) и даже решили направить его на тренинг по дзюдо. Не к Бойко, а в спортивную секцию", - сказал он.



Арахамия отметил, что на месте Геруса вступил бы в драку с экс-депутатом.

"По-моему, он должен был зарядить Ляшко сразу же после слова "здрасте", - подчеркнул политик.



Также председатель "Слуги народа" не связывает драку со сложением Герусом полномочий представителя Президента в Кабинете Министров.



Как сообщали Українськi Новини, 6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в международном аэропорту "Борисполь".



11 ноября Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине и сразу назначил ему замену.



Однако Герус отрицает, что его уволили за драку с Ляшко.