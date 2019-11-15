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15 ноября 2019, пятница, 10:36 207
Политика 2019-11-15T10:43:33+02:00
Українські Новини
Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен

Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен

Куртка, Бренд, Андрей Герус, Олег Ляшко, Loro Piana
Олег Ляшко. Фото:
Олег Ляшко. Фото: "Страна"

Экс-депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил драку в аэропорту "Борисполь" с главой комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в куртке-бомбере от итальянского бренда Loro Piana (Лоро Пьяна).

Такая оригинальная вещь бренда, то выполнена она из 100% кашемира, пишет "Страна".

Такой тип куртки - бомбер изначально был создан для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны. Со временем из чисто военной экипировки бомбер перешел и в обычную одежду. Отличительные черты - резинки на окончаниях рукавов и на поясе.

Кстати, Loro Piana выпускает изделия из шерсти мериноса (порода тонкорунных овец), перуанской викуньи (парнокопытное млекопитающее семейства верблюдовых) и кашемира класса люкс. Компания располагает двумя собственными фабриками.

В онлайн-магазине такой бомбер стоит €5949 или 161 634 гривны по курсу НБУ на 12.11.2019 года. В наличии его сейчас нет, но обещают, что поставка будет с 14 по 20 ноября.

Отмечается, что в июле месяце начало действовать правило "ста евро" при доставке международных посылок. Если сумма ваших покупок выше €100, нужно заплатить 20% НДС. Кроме того, такие посылки обложат налогом 10% пошлиной от суммы, превышающей эквивалент в 150 евро. Если такой бомбер заказать из Америки в Украину, то цена его будет €7814, не включая затрат на перевозку.

Отмечается, что можно посмотреть куртку и в шоу-руме Loro Piana в Киеве.

Скриншот Скриншот "Страна"

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом.

Андрей Герус предполагает, что наймет личную охрану после нападения на него экс-депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Больше новостей о: Куртка Бренд Андрей Герус Олег Ляшко Loro Piana

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