Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен

Экс-депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил драку в аэропорту "Борисполь" с главой комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в куртке-бомбере от итальянского бренда Loro Piana (Лоро Пьяна).

Такая оригинальная вещь бренда, то выполнена она из 100% кашемира, пишет "Страна".

Такой тип куртки - бомбер изначально был создан для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны. Со временем из чисто военной экипировки бомбер перешел и в обычную одежду. Отличительные черты - резинки на окончаниях рукавов и на поясе.

Кстати, Loro Piana выпускает изделия из шерсти мериноса (порода тонкорунных овец), перуанской викуньи (парнокопытное млекопитающее семейства верблюдовых) и кашемира класса люкс. Компания располагает двумя собственными фабриками.

В онлайн-магазине такой бомбер стоит €5949 или 161 634 гривны по курсу НБУ на 12.11.2019 года. В наличии его сейчас нет, но обещают, что поставка будет с 14 по 20 ноября.

Отмечается, что в июле месяце начало действовать правило "ста евро" при доставке международных посылок. Если сумма ваших покупок выше €100, нужно заплатить 20% НДС. Кроме того, такие посылки обложат налогом 10% пошлиной от суммы, превышающей эквивалент в 150 евро. Если такой бомбер заказать из Америки в Украину, то цена его будет €7814, не включая затрат на перевозку.

Отмечается, что можно посмотреть куртку и в шоу-руме Loro Piana в Киеве.

Скриншот "Страна"

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом.

Андрей Герус предполагает, что наймет личную охрану после нападения на него экс-депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.