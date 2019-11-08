Вторую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется

С 1 по 8 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 22,64 коп. до 24,6648 UAH/USD, курс покупки понизился на 21,04 коп. до 24,3618 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 46,07 коп. до 26,8512 UAH/EUR, курс продажи понизился на 46,07 коп. до 27,3454 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 25 октября по 1 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 33,92 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс покупки понизился на 30,47 коп. до 24,5722 UAH/USD.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 8 ноября 24,3618 24,6648 26,8512 27,3454 3,4500 3,9400 По сравнению с 1 ноября -0,2104 -0,2264 -0,4607 -0,4607 0,0000 -0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.