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08 ноября 2019, пятница, 11:37 12
Финансы 2019-11-08T11:39:59+02:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется

Вторую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется

Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 1 по 8 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 22,64 коп. до 24,6648 UAH/USD, курс покупки понизился на 21,04 коп. до 24,3618 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 46,07 коп. до 26,8512 UAH/EUR, курс продажи понизился на 46,07 коп. до 27,3454 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 25 октября по 1 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 33,92 коп. до 24,8912 UAH/USD, курс покупки понизился на 30,47 коп. до 24,5722 UAH/USD.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 8 ноября

24,3618

24,6648

26,8512

27,3454

3,4500

3,9400

По сравнению с 1 ноября

-0,2104

-0,2264

-0,4607

-0,4607

0,0000

-0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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