Гривня зміцнилася на початку тижня: офіційний курс валют за НБУ

У той час як міжбанк закрився зміцненням гривні,

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8-10 листопада, на 14,18 коп. до 24,5158 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3137,8841 100 доларів США 2450,1887 100 швейцарських франків 2459,7746 1000 ієн 223,9511 10 російських рублів 3,8447 100 євро 2703,5382

Як повідомляли Українські Новини, фінансист спрогнозував курс гривні. Також рубль "завмер" в обмінниках Києва перед вихідними. Крім того, другий тиждень поспіль готівковий долар падає, а гривня зміцнюється.

Раніше експерт пояснив різкий обвал євро у київських обмінниках, а експерти дали прогноз курсу долара на весь листопад.

Тим часом міжнародні резерви скорочуються другий місяць поспіль, а населення нарощує грошові перекази всередині країни.