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09 ноября 2019, суббота, 05:50 1929
Финансы 2019-11-09T05:50:01+02:00
Українські Новини
Доллар по 24 отменяется: финансист спрогнозировал курс гривны

Доллар по 24 отменяется: финансист спрогнозировал курс гривны

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В то время, как курс доллара в обменниках Киева продолжает падать, на следующей неделе, с 11 ноября, доллар к гривне может подорожать до 25 UAH/USD. Прогнозируется, что укрепление гривны будет кратковременным и скоро доллар снова начнет расти.

Такой прогноз сделал финансовый аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, пишет "Обозреватель".

По его словам, снижение курса американской валюты, позволившее гривне укрепиться до 24,70 грн/$, вряд ли продолжится.

Аналитик говорит, что виновником роста гривны стал аукцион ОВГЗ, который прошел в понедельник. Из-за него спрос на гривну вырос, что снизило стоимость доллара в обменниках. Однако ожидать формирования тренда на укрепление гривны в этом году уже не стоит.

"В СМИ витает информация относительно отсутствия успехов в программе с МВФ, а без нее дополнительных кредитов и инвесторов мы с вами получить не сможем. В связи с этим доллар по 24 отменяется, как минимум до момента подписания соглашения с МВФ. В случае его реализации мы сможем увидеть повышение спроса на наши облигации и, как следствие, роста гривны. В рамках этой недели фактор МВФ будет давить на гривну и позволит ей в паре с долларом откатиться до значений в 25 гривен", – сказал Пархоменко.

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам аналитиков ГК Forex Club, в ноябре гривна сможет сохранить позиции вблизи отметки 25 грн/долл.

Там временем НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений.

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