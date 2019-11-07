Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг

В то время как эксперт объяснил внезапный обвал евро, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 ноября, на 6,19 коп. до 24,6576 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 ноября, на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3178,4654 100 долларов США 2465,7612 100 швейцарских франков 2483,6777 1000 иен 226,2185 10 российских рублей 3,8777 100 евро 2734,5292

Как сообщали Українські Новини, гривна резко подорожала на межбанке. Также эксперты дали прогноз курса доллара. Кроме того, НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,3% и ожидает роста на 3,5% в 2020 году.

Тем временем эксперт дал прогноз курса валют в обменниках и на межбанке. Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года, а международные резервы сокращаются второй месяц подряд.