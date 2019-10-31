Гривна подорожала в последний день октября: официальный курс валют по НБУ

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 октября, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3220,4077 100 долларов США 2499,5421 100 швейцарских франков 2516,3084 1000 иен 229,4397 10 российских рублей 3,9133 100 евро 2775,9915

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке подскочила, а доллар обвалился в последние дни октября. Кроме того, НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений. Также финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен при оплате которой могут возникнуть трудности.

Тем временем Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020, а эксперты дали прогноз курса валют до конца года.