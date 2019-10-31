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31 октября 2019, четверг, 05:55 113
Финансы 2019-10-31T05:55:02+02:00
Українські Новини
Гривна подорожала в последний день октября: официальный курс валют по НБУ

Гривна подорожала в последний день октября: официальный курс валют по НБУ

Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс, курс рубля, курс доллара, Курс евро, курс швейцарских франков, курс иен, курс фунтов стерлингов
Деньги.
Деньги.

В то время, как JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 октября, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 октября, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3220,4077
100 долларов США 2499,5421
100 швейцарских франков 2516,3084
1000 иен 229,4397
10 российских рублей 3,9133
100 евро 2775,9915

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке подскочила, а доллар обвалился в последние дни октября. Кроме того, НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений. Также финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен при оплате которой могут возникнуть трудности.

Тем временем  Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020, а эксперты дали прогноз курса валют до конца года.

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