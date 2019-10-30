Гривна на межбанке снова подскочила

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 5 коп. в среду укрепился на 13 коп. до 24,95 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,02-25,07 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,99-25,02 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,94-24,97 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,99% с 27,72 UAH/USD до 24,95 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 октября, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH/USD.

Ранее Кабинет Министров также утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

А американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года. Отмечается, что Приватбанк останется большой угрозой для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Также Украине до конца года надо выплатить $3,3 млрд по госдолгу.