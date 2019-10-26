Введение 1000-гривневой банкноты: при оплате новой купюрой могут возникнуть трудности

На рынке

Так, сообщается, что сперва журналисты издания отправились на Подол, где расположен Житний рынок. Первая продавщица, которой они предложили новую купюру, сначала засомневалась в ее подлинности, однако затем согласилась принять. Но журналистам пришлось признаться в том, что пока что 1000-гривневая купюра - реквизит.

А вот следующую продавщицу убедить не удалось - за купюру с Владимиром Вернадским журналистам на второй торговой точке с тыквами отказались продавать товар.

Третий работник рынка, торгующий хризантемами, знал о нововведении и очень обрадовался, увидев свеженькую купюру. О введении 1000-гривневой банкноты в оборот мужчина узнал утром из новостей, однако не смог ответить на вопрос, кто же такой изображенный на купюре Вернадский.

Также журналисты побывали и в рядах с мясом, откуда им пришлось едва ли не сбегать из-за рассерженного торговца бараниной.

"Нашу "тысячку" он не только взял, тщательно ее рассмотрев, так как, по его словам, знал, что такую банкноту введут в оборот, но и сразу ее припрятал, мол, выбирайте мясо. Увы, цена кусалась, поэтому под предлогом того, что надо сперва посоветоваться с женой, забираем деньги и уходим. Но как выяснилось позже, наблюдательный дядька что-то заподозрил и решил не упускать нас из виду. Поняли мы его коварство лишь тогда, когда начали прицениваться к салу у продавца свининой. Сало оказалось изумительным на вкус, и мы уже были готовы взаправду расстаться с заветной тысячей (в заначке еще две), но увы… Подозрительно взглянув на "Вернадского", торговец салом наотрез отказался принимать его в уплату: "Пока не возьму! Может быть деньги и настоящие, но я их не видел и о них не слышал. Поищите другие", - рассказывают журналисты.

Отмечается, что после этого упомянутый ранее торговец бараниной выскочил из ниоткуда и обвинил журналистов под прикрытием покупателей жуликами и позвал охрану. Работникам СМИ пришлось сбегать и уехать в первом попавшемся трамвае.

В трамвае

Сбежав от разъяренных работников рынка в трамвай, журналисты решили проверить и реакцию кондуктора. С денежной грамотностью у продавщицы талонов было все в порядке, а вот с арифметикой – не очень.

Начав отсчитывать сдачу за два талончика, она вдруг озадаченно сказала: "Так это же сколько вам сдачи надо дать?". Так как сцена с кондуктором привлекла внимание пассажиров, журналистам пришлось объяснить что к чему и выйти, рассчитавшись мелкими купюрами.

Следующее место - маршрутка, где 1000-гривневую банкноту водитель обозвал "фантиками".

Супермаркет

В супермаркете журналисты попытались купить мешок сухого корма, расплатившись новенькой банкнотой. Кассир, долго проверяя купюру, все же признала ее подлинность, но брать ее как оплату отказалась.

В пункте обмена валют идентификация купюры прошла успешно, а вот на АЗС признали купюру подлинной, но взять отказались, так как "начальство еще не дало команду инкассировать".

Киевский метрополитен

В метрополитене на купюру в 1000 гривен кассиры отреагировали спокойно, внимательно ее осмотрев, и проверив на детекторе. Журналистам отсчитали сдачу купюрами покрупнее, и дали по одному жетону на руки.

Как сообщали Українські Новини, в рамках мероприятия, посвященного 25-тилетию Банкнотно-монетного двора Украины Национальный банк (НБУ) показал процесс изготовления 1000-гривневой купюры.

Также в НБУ заявили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию.