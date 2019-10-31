Гривня подорожчала в останній день жовтня: офіційний курс валют НБУ

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 жовтня, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3220,4077 100 доларів США 2499,5421 100 швейцарських франків 2516,3084 1000 ієн 229,4397 10 російських рублів 3,9133 100 євро 2775,9915

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку підскочила, а долар обвалився в останні дні жовтня. Крім того, НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень. Також фінансисти розповіли, навіщо НБУ ввів купюру в 1000 гривень при оплаті якої можуть виникнути труднощі.

Тим часом Кабмін затвердив середньорічний курс гривні на 2020, а експерти дали прогноз курсу валют до кінця року.