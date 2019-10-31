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31 жовтня 2019, четвер, 05:55 11
Фінанси 2019-10-31T08:30:02+02:00
Українські Новини
Гривня подорожчала в останній день жовтня: офіційний курс валют НБУ

Гривня подорожчала в останній день жовтня: офіційний курс валют НБУ

НБУ, Курс валют, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні, Офіційний курс, курс швейцарських франків, Курс фунтів стерлінгів, курс ієн
Гроші.
Гроші.

У той час, як JP Morgan дала прогноз курсу валют до кінця року, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 жовтня, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 жовтня, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3220,4077
100 доларів США 2499,5421
100 швейцарських франків 2516,3084
1000 ієн 229,4397
10 російських рублів 3,9133
100 євро 2775,9915

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку підскочила, а долар обвалився в останні дні жовтня. Крім того, НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень. Також фінансисти розповіли, навіщо НБУ ввів купюру в 1000 гривень при оплаті якої можуть виникнути труднощі.

Тим часом Кабмін затвердив середньорічний курс гривні на 2020, а експерти дали прогноз курсу валют до кінця року.

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