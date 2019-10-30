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30 октября 2019, среда, 12:08 282
Экономика 2019-10-30T12:09:35+02:00
Українські Новини
Доллар обвалился в последние дни октября

Доллар обвалился в последние дни октября

Курс валют, Доллар, Евро, курс доллара, Курс евро
Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 1,93 коп. до 25,1459 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,76 коп. до 24,8112 UAH/USD.


Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,98 коп. до 27,4384 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,61 коп. до 27,9512 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,8112 25,1459 27,4384 27,9512 3,47 3,98
Максимальный 25,0000 25,3000 27,6600 28,2000 3,84 5,00
Минимальный 24,3000 24,9800 27,0000 27,6900 2,30 3,85


Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса валют до конца года. Так, не исключено, что национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар, а гривна будет продолжать свое укрепление до конца года. 

Также Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%. 

Ранее гривна резко обвалилась на выходные до 25,1141 UAH/USD. 

 




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