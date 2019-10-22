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22 октября 2019, вторник, 10:55 175
Финансы 2019-10-22T10:58:49+03:00
Українські Новини
Что будет с гривной: эксперты дали прогноз курса валют до конца года

Что будет с гривной: эксперты дали прогноз курса валют до конца года

Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро, прогноз курса валют, прогноз курса валют 2019
Деньги.
Деньги.

В то время, как после резкого обвала гривна подскочила, не исключено, что национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар, а гривна будет продолжать свое укрепление до конца года, сообщают "Факты" со ссылкой на экспертов.

"За неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,2−2,1%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,53 грн до 25,04 грн (+2,1%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за то же время выросли с 24,64−24,68 грн до 25,02-25,04 грн (+1,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,57-24,89 грн до 24,86-25,18 грн (+1,2%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,3%", - рассказал старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб. 

Курс доллара плавно, но почти непрерывно растет с конца позапрошлой недели. В результате все курсы, кроме курса продажи наличного доллара, преодолели отметку 25 грн.

"Мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,4 грн, а наличный доллар в банках - около 25,2−25,5 грн", - считает Иосуб.

Как сообщали Українські Новини, Минэкономики улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5%. Тем временем курс валют взлетел в обменниках после выходных.

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