подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
23 октября 2019, среда, 16:17 215
Финансы 2019-10-23T16:22:46+03:00
Українські Новини
Доллар подорожает: Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020

Доллар подорожает: Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020

Кабмин, Курс гривны, экономический прогноз, прогноз курса валют
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

В то время, как гривна продолжает дорожать, Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Средний курс на следующий год согласно консервативному сценарию утвержден на уровне 27 UAH/USD", - сказал он.

Гончарук напомнил, что в макропрогнозе, который был утвержден в мае текущего года, среднегодовой курс гривны на 2020 год прогнозировался на уровне 28,2 UAH/USD.

Премьер также отметил, что, согласно оптимистическому сценарию развития экономики на следующий год, курс гривны заложен на уровне 24,8 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5% на конец 2020 года. Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году.

Тем временем Нацбанк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году.

Больше новостей о: Кабмин Курс гривны экономический прогноз прогноз курса валют

Архив
Новости
Гривна на межбанке рухнула после длительного укрепления 18:15
Виктор Дегтярев.Фото: УП
Погибший от взрыва в Киеве "Сенсей" был основателем группы спецназа 18:05
Обыскивать надо коррупционеров, а не журналистов, расследовавших нарушения чиновников, – Томиленко 17:51
Черновицкая область начала отопительный сезон 17:49
В пятницу Киев начнет отопительный сезон 17:48
больше новостей
Получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше 12:22
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Курс рубля упал в киевских обменниках 12:20
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
В Змиеве в чемодане Louis Vuitton 1880 года пенсионерка хранила кукурузу. Фото: Харьков LiVE
В Змиеве пенсионерка хранила кукурузу в брендовом чемодане Louis Vuitton 1880 года 12:17
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Михаил Папиев: Если истерика порохоботов не прекратится, они начнут финансировать из бюджета Сокыру Перуна вместо Национального хора имени Веревки 07:52 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok