Доллар подорожает: Кабмин утвердил среднегодовой курс гривны на 2020

В то время, как гривна продолжает дорожать, Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Средний курс на следующий год согласно консервативному сценарию утвержден на уровне 27 UAH/USD", - сказал он.

Гончарук напомнил, что в макропрогнозе, который был утвержден в мае текущего года, среднегодовой курс гривны на 2020 год прогнозировался на уровне 28,2 UAH/USD.

Премьер также отметил, что, согласно оптимистическому сценарию развития экономики на следующий год, курс гривны заложен на уровне 24,8 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз инфляции с 6% до 5,5% на конец 2020 года. Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году.

Тем временем Нацбанк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году.