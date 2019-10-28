Ожидать ли инфляции: финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен

Национальный банк ввел в оборот новою банкноту наивысшего номинала 1000 гривен, а также вывода из оборота монет номиналом 1, 2 и 5 копеек, но финансисты не связывают нововведение с ожиданиями инфляции или девальвации. В то же время в мире, как известно, страны вводят более крупные купюры в связи с гиперинфляцией. Финансисты объяснили, зачем в Украине вводят купюру в 1000 гривен и как это отобразится на экономике страны.

Так, президент инвестгруппы Универ Тарас Козак заявил, что шаги Нацбанка по вводу более крупной банкноты и вывода мелкого номинала, никак не связаны с инфляционными или девальвационными ожиданиями, сообщает "Новое время".

"Это скорее учет прошлой инфляции", — сказал он.

Поэтому по словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, задача НБУ — обеспечить функционирование такого номинального ряда банкнот, который бы обеспечил удобный наличный расчёт. "Несмотря на бурный рост безналичных платежей, наличка все еще популярна, и на нее приходится большая часть расчетов в торговле. Инфляция с 2006 года — период ввода уже теперь второй крупнейшей банкноты — составила более 400%", — сказал он.

Директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник утверждает, что ввод купюры номиналом одна тысяча гривен — необходимая мера, которую нужно было ввести гораздо раньше.

"Назревшая необходимость объясняется банальной причиной — за последние пять лет произошел существенный рост заработных плат в номинальном размере. Поэтому, решение выпустить купюру большего номинала направлено только на то, чтобы уменьшить количество банкнот. И не стоит это связывать с прогнозируемой девальвацией или какими-то другими причинами", — соглашается банкир с Козаком.

По словам Стадника, сейчас нет никаких экономически обоснованных обстоятельств для ввода купюры более крупного номинала. "Более того, стоит отметить консервативный подход Нацбанка к выводу новых купюр — последний раз НБУ выпускал купюру большого номинала (500 грн) в 2006 году", — сказал он.

Как объясняет Демкив, бывает так, что регуляторы не спешат выпускать новые банкноты, чтобы не фиксировать покупательную способность национальной валюты. "Иногда доходит до абсурда, когда крупнейший номинал банкноты в стране — эквивалент всего нескольких долларов, как, например, в Индии, Бангладеше или до недавнего времени было в Узбекистане. Даже для относительно небольших покупок нужно большое количество банкнот", — сказал он.

Михаил Демкив из ICU отметил, что "банкноты очень крупного номинала удобны для обслуживания незаконной деятельности, например, торговли наркотиками". Действительно, в этом году центральные банки еврозоны прекратили выпуск банкнот номиналом по 500 евро. В Европейском Центробанке считают, что эти банкноты слишком часто используются для отмывания денег и финансирования терроризма.

"Но отдельные страны, наоборот, поощряют большие номиналы. Например, банкнотный ряд швейцарского франка заканчивается 200 и 1000 франков (почти 27 тыс. грн по текущему курсу). Такой разрыв предполагает, что основная функция 1000 грн — это не участие в расчетах, а инструмент накопления. Рекордсменом же является Сингапур, где 10 000 сингапурских долларов равны 193 000 грн", — резюмировал аналитик.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил среднегодовой курс гривны на уровне 27 UAH/USD на 2020 год.

Тем временем НБУ повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году, а также заверил что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен никак не повлияет на инфляцию.