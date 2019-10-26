Горбатюк против Богдана, прогульщик Вакарчук и леди Сердючка

Продолжает развиваться скандал вокруг возможного подозрения главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Вчера во второй половине дня «Українські Новини» написали, что управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял уволенный накануне Сергей Горбатюк, рассматривал вопрос вручения подозрений Богдану по некоторым эпизодам его работы в правительстве Азарова. Сам глава президенсткого Офиса конспирологически отреагировал на информацию. Он считает, что за ней стоит не журналистская работа, а рука «Святика» - пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко. Многие политики имеют довольно искаженное представления о работе медиа – им сложно даже представить, что информация и критика может быть продуктом просто обычной журналисткой работы. Им везде кажутся «заказы» и «мочилово». Но Бог им судья. У Рябошапки же открестились даже от возможности вручения подозрения Богдану. И после увольнения Горбатюка оно вряд ли будет вручено, по крайней мере в ближайшее время.



Скандальный киевский застройщик и экс-депутат Рады Максим Микитась сегодня вышел из СИЗО. Сегодня за него внесли залог в 80 млн гривен. И вряд ли кто-то предполагал, что такая сумма вызовет у Микитася какие-то затруднения.



В очередной раз повеселил министр экономики Тимофей Милованов. Выступая с лекцией перед студентами министр признал, что использование «Черного нала» для политической борьбы допустимо. Иначе – проиграешь. Интересно, что пагубнее для инвестиционного климата – песни «95 квартала» о Гонтаревой или подобные высказывания министра?

А еще Милованов хочет привлечь к популяризации земельной реформы Верку Сердючку. И сказал об этом министр якобы в Вашингтоне перед инвесторами... Особенно забавно выглядит объяснения чиновника иностранцам, а кто собственно такая Верка Сердючка. local lady Gaga. Андрей Данилко уже готовит полочку для «Оскара»). Правда мы знаем об этом из сообщений телеведущего и депутата Александра Дубинского, который явно не относится к поклонникам министра. Поэтому на 100% утверждать, что это правда мы не можем. Но даже если это и байка, то звучит весело.



НБУ презентовал банкноту в 1 тыс. гривен. На ней изображен очень похожий на Грушевского Владимир Вернадский и пафосная цитата: «Я верю в будущее Украины». Правда сам выпуск банкноты с таким номиналом у многих украинцев вряд ли вызовет положительные эмоции.



Продолжают обмывать перышки депутатам фракции «Слуга Народа». Теперь пресса пишет, что парламентарии начали получать доплаты в конвертах к своей зарплате.

Для рядовых депутатов речь идет о нескольких тысячах долларов, а для начальства – о десятках тысяч. Естественно, что сами депутаты все отрицают. Но такие доплаты со стороны власти могут вынужденной мерой – ведь иначе фракции просто растащат по кускам.



И еще о депутатах. Мы посмотрели, как исправно ходил в Раду Святослав Вакарчук. И увидели, что даже по официальным данным, он присутствовал на 17 из 27 заседаниях Рады. То есть он прогулял 10 заседаний – 37% . Может все-таки лучше было петь?



А в киевской школе появилась дифтерия. Пока один случай. Но учитывая множество антипрививочников в нашем обществе - подумайте о вакцинации, дорогие подписчики.



Дмитрий Кузьмин