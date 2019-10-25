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25 октября 2019, пятница, 12:15 61
Судебная власть 2019-10-25T12:20:25+03:00
Українські Новини
За Микитася внесли 80-миллионный залог, - источник

За Микитася внесли 80-миллионный залог, - источник

СИЗО, Максим Микитась, Внесение залога
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Сегодня, 25 октября, стало известно, что друзья и родственники бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, внесли за него залог в размере 80 млн гривен, с которым его арестовали 22 октября.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"За Микитася внесли залог. Сегодня он выйдет из СИЗО", - сказал источник.   

По его словам, на данный момент Микитась еще находится в СИЗО.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал имущество друга Кличко экс-нардепа Микитася.   

Ранее Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, до 14 ноября с залогом в размере 80 млн гривен.    

Ранее Микитась Микитась внес 5,5 млн гривен залога, на него надели электронный браслет.

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