За Микитася внесли 80-миллионный залог, - источник

Сегодня, 25 октября, стало известно, что друзья и родственники бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, внесли за него залог в размере 80 млн гривен, с которым его арестовали 22 октября.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"За Микитася внесли залог. Сегодня он выйдет из СИЗО", - сказал источник.

По его словам, на данный момент Микитась еще находится в СИЗО.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал имущество друга Кличко экс-нардепа Микитася.

Ранее Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася (депутатская группа "Воля народа"), подозреваемого в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, до 14 ноября с залогом в размере 80 млн гривен.

Ранее Микитась Микитась внес 5,5 млн гривен залога, на него надели электронный браслет.