ГПУ ничего не знает о возможности вручения подозрения Богдану

Генеральная прокуратура не располагает информацией об изучении вопроса вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. "У нас отсутствует такая информация", — сообщила пресс-служба. В Генпрокуратуре подчеркнули, что не анонсируют подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах. Как сообщали Українськi Новини, глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал распространенную в СМИ информацию о подготовке Генеральной прокуратурой ему подозрения, заявив, что эта информация - фейк. Ранее источник в Генпрокуратуре сообщил Українським Новинам, что управление спецрасследований рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офиса Президента Богдану. Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова. Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.