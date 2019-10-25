ГПУ ничего не знает о возможности вручения подозрения Богдану

Генеральная прокуратура не располагает информацией об изучении вопроса вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"У нас отсутствует такая информация", — сообщила пресс-служба.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что не анонсируют подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах.

Как сообщали Українськi Новини, глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал распространенную в СМИ информацию о подготовке Генеральной прокуратурой ему подозрения, заявив, что эта информация - фейк.

Ранее источник в Генпрокуратуре сообщил Українським Новинам, что управление спецрасследований рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офиса Президента Богдану. Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова. Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.