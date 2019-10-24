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24 октября 2019, четверг, 13:29 196
Политика 2019-10-24T13:33:33+03:00
Українські Новини
Богдану могут вручить подозрение за работу на Азарова

Богдану могут вручить подозрение за работу на Азарова

ГПУ, подозрение, Андрей Богдан
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/"BBC Украина"

Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану.

Об этом Українським Новинам сказал источник в Генпрокуратуре.

"В понедельник (21 октября) в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану", - сказал он.

Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Это было сделано для привлечения к уголовной ответсвнности экс-главы "ЕЭСУ" и лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.


Ранее Генеральная прокуратура сообщила о намерениях провести аудит деятельности управления специальных расследований.

19 сентября Верховная Рада создала Офис генерального прокурора.

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