Богдану могут вручить подозрение за работу на Азарова

Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офисе Президента Андрею Богдану. Об этом Українським Новинам сказал источник в Генпрокуратуре. "В понедельник (21 октября) в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану", - сказал он. Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова. Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России. Это было сделано для привлечения к уголовной ответсвнности экс-главы "ЕЭСУ" и лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении. Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.Ранее Генеральная прокуратура сообщила о намерениях провести аудит деятельности управления специальных расследований.19 сентября Верховная Рада создала Офис генерального прокурора.