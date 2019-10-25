"Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака", - СМИ

Депутатам Верховной Рады фракции "Слуга народа" начали платить зарплаты "в конвертах" без уплаты налогов. Об этом сообщает Страна со ссылкой на депутатов и информацию от своих источников в Офисе Президента.

Так, сообщается, что первую выплату "в конвертах" "слугам народа" массово осуществили в начале октября.

"Фракция очень неоднородная. Тут есть богатые и бедные депутаты. Те, кто живет на одну зарплату (она в среднем составляет плюс-минус 40 тысяч гривен до вычета налогов - Ред.), и те, кто владеет бизнесом и содержит несколько депутатов. С первого дня назревал вопрос, кто, как и в какой пропорции будет доплачивать деньги при отсутствии партийной кассы и понятных доноров. Первый месяц не платили – чуть было не начался голодный бунт. А затем появились деньги…", - заявил депутат от "Слуги народа".

По словам источника во фракции, средства транша были распределены в разных пропорциях.

"Руководители получили очень много - по 25-50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена - вроде замов главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата. Платили как депутатам, прошедшим по списку, так и мажоритарщикам", - рассказали депутаты.

Отмечается, что ни один из опрошенных изданием депутатов от "Слуги народа" не признался, что получает доплату в конвертах.

"Бабка – бабке сказала. Возможно каким-то группам из чей-то орбиты и помогали, но, это бред и фантастика", - заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

А мажоритарщик Андрей Стрихарский, как сообщает издание, удивился услышав комбинацию "в долларах".

"Где доллары в нашем государстве? Побойтесь Бога", - сказал Стихарский.

Также депутат Ирина Венедиктова заявила, что денег не брала.

"Нужно разобраться о каких доплатах идет речь, возможно кто-то и получает конверты за какой-то лоббизм, но это политическая коррупция и я уверенна, что этот вопрос не имеет массовый характер", - сказала она.

Деньги получили не все

Сообщается, что источники, близкие к Офису Президента, рассказывают о распределении средств в "ручном режиме".

"Деньги распределяются в ручном режиме из котла, которым заведует глава Офиса президента Андрей Богдан. Он несколько раз проводил консультации с замами главы фракции, с Разумковым и Арахамией, чтобы выяснить материальное положение, степень лояльности депутата, а также причастность к той или иной группе влияния", - рассказывает депутат.

Подчеркивается что, депутаты, ориентированные на олигарха Игоря Коломойского денег не получили.

"Их отдельно курирует, а вероятнее всего финансирует Коломойский через Игоря Палицу. Они по своей программе. По какой - мне неизвестно", - рассказывает источник, близкий к руководству партии.

По его словам, в перечень депутатов, получивших зарплату в конверте не попали также депутаты, управляемые так называемой "антиколомойской коалицией", ориентированной на Илью Павлюка - друга президента, который сейчас ведет борьбу с Коломойским за контроль над потоками.

"Точное количество людей, получивших зарплату в конвертах, назвать сложно. Эти конверты раздаются по заместителям главы фракции, а те распределяют по группам. Все делается в режиме секретности", - рассказывает источник.

Откуда деньги на общак

Общая сумма первого транша, по информации издания, составила 1,6 млн долларов.

Правда, кто эти деньги внес в общак - ходят разные слухи. Одни говорят, что эти деньги Игоря Коломойского.

"Это психологический прием. Коломойский так банкует, показывает, что управляет процессом, что он – доверенный, эксклюзивный бизнесмен при власти. Он же знает, что не даст он, даст Ринат или Пинчук. Его задача не подпустить к корыту других олигархов. У Коломойского чуть истерика не случилось когда Ахметов пометил территорию подарком в 200 скорых помощей. И теперь сам Игорь Валерьевич метит территорию, помогая стимулировать депутатов. Ну а потом Беня, естественно, попросит выполнить просьбу. Причем не одну. А вот денег от него больше может быть и не будет. А просьбы будут", - рассказывает источник близкий как к Банковой, так и к Коломойскому.

Отмечается, что, по данным других источников, деньги шли не от Коломойского, а от ряда бизнесменов, которые сидели "на схемах" при Порошенко и теперь платят, чтоб на них и остаться.

Также есть версия, что это вообще сборная солянка из разных "приходов" от разных олигархов, включая и Коломойского, и других.

Как сообщали Українські Новини, "слуг народа" хочет собрать руководство фракции для принятия "принципиальных решений".

Также "Слуга народа" хочет проверить своих депутатов на полиграфе из-за подозрений в коррупции.