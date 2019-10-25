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25 октября 2019, пятница, 11:00 935 Дополнено
Экономика 2019-10-25T11:51:31+03:00
Українські Новини
НБУ ввел в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

НБУ ввел в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

НБУ, Банкнота, новые банкноты, выпуск банкнот

После того, как в начале октября из оборота вывели мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, 25 октября Национальный банк Украины намерен запустить в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет мыслителя и общественного деятеля конца XIX века Владимира Вернадского.

На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

Основной цвет банкноты - голубой.

Последний раз Нацбанк вводил в оборот новый номинал 13 лет назад, в 2006 году.

Это была банкнота номиналом 500 гривен.

(Новость дополнена подробностями)

По состоянию на 10:00 на сайте НБУ опубликована информация, что банкнота в 1000 гривен введена в оборот.

Банкнота 1000 гривен. Фото: НБУБанкнота 1000 гривен. Фото: НБУ

"По размеру и цвету банкнота номиналом 1 000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, это поможет населению легко определять номинал. Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты. По дизайну эта банкнота соответствует банкнотам нового модернизированного поколения гривны - обновленным 20, 100 и 500 гривнам", - отметил председатель НБУ Яков Смолий.

Как сообщали Українські Новини, в рамках мероприятия, посвященного 25-тилетию Банкнотно-монетного двора Украины Национальный банк (НБУ) показал процесс изготовления 1000-гривневой купюры.

Ранее в НБУ заявили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию.

Также стало известно, что первая партия купюр в тысячу гривен будет объемом в 5 млн штук.

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