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25 октября 2019, пятница, 11:25 478
Политика 2019-10-25T11:43:23+03:00
Українські Новини
Милованов оправдывает использование "черных денег" в политике

Милованов оправдывает использование "черных денег" в политике

Политика, Тимофей Милованов, Лукаш Елена, Черные деньги

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов продолжает оставаться в центре внимания средств массовой информации и общества вцелом. После его публичной перепалки с олигархом Игорем Коломойским, политик отметился ярким выступлением перед студентами.

В общении с молодыми людьми Милованов опять отметился целым рядом ярких признаний и заявлений. Одно из его ярких заявлений было посвящено финансированию политической борьбы "теневым" сектором. Как оказалось, министр, по его словам, это даже оправдывает.

"Почему я должен брать черные деньги для политической борьбы? Потому что, если я не возьму – я проиграю. Потому что другие используют черные деньги для политической борьбы. И если я проиграю – придут люди хуже меня. И все – я уже часть системы. Но я – чуть-чуть лучше, чем они. Это – стратегическая логика. А не вопрос – хороший человек или плохой.", - отметил Тимофей Милованов.

Столь неоднозначное выступление политика не осталось без внимания авторов социальных сетей. В частности, политик Елена Лукаш детально проанализировала заявления Милованова.

"Друзья мои, вы должны это видеть. Это должны видеть все.

Перед вами мой любимец – профессор Милованов Тимофей Сергеевич – us person.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, государственный деятель…нда…
работа которого - нашей Родиной торговать.
Послушайте его высказывания:
-о пользе доносов и предательства;
-о ценах на убийства;
-о том, зачем брать черный нал и идти во власть;
-о том, зачем нужно отдать всю власть МВФ;
- почему не надо садить за коррупцию;
- и переживает ли он, когда делает что-то очень плохо.
Вы очумеете.
Тут не только полиграф нужен, а и хороший психиатр.
Он действительно ....
Но проблема не только в этом, а в том, что дебилизм - болезнь заразная.
И что сегодня дебилизм – это способ государственного управления.
Потому что сегодня дебилы сильны как никогда, и у них везде свои люди.", - констатировала Лукаш.

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