Милованов оправдывает использование "черных денег" в политике

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов продолжает оставаться в центре внимания средств массовой информации и общества вцелом. После его публичной перепалки с олигархом Игорем Коломойским, политик отметился ярким выступлением перед студентами. В общении с молодыми людьми Милованов опять отметился целым рядом ярких признаний и заявлений. Одно из его ярких заявлений было посвящено финансированию политической борьбы "теневым" сектором. Как оказалось, министр, по его словам, это даже оправдывает. "Почему я должен брать черные деньги для политической борьбы? Потому что, если я не возьму – я проиграю. Потому что другие используют черные деньги для политической борьбы. И если я проиграю – придут люди хуже меня. И все – я уже часть системы. Но я – чуть-чуть лучше, чем они. Это – стратегическая логика. А не вопрос – хороший человек или плохой.", - отметил Тимофей Милованов. Столь неоднозначное выступление политика не осталось без внимания авторов социальных сетей. В частности, политик Елена Лукаш детально проанализировала заявления Милованова. "Друзья мои, вы должны это видеть. Это должны видеть все.Перед вами мой любимец – профессор Милованов Тимофей Сергеевич – us person.Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, государственный деятель…нда…работа которого - нашей Родиной торговать.Послушайте его высказывания:-о пользе доносов и предательства;-о ценах на убийства;-о том, зачем брать черный нал и идти во власть;-о том, зачем нужно отдать всю власть МВФ;- почему не надо садить за коррупцию;- и переживает ли он, когда делает что-то очень плохо.Вы очумеете.Тут не только полиграф нужен, а и хороший психиатр.Он действительно ....Но проблема не только в этом, а в том, что дебилизм - болезнь заразная.И что сегодня дебилизм – это способ государственного управления.Потому что сегодня дебилы сильны как никогда, и у них везде свои люди.", - констатировала Лукаш.