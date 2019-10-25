Милованов оправдывает использование "черных денег" в политике

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов продолжает оставаться в центре внимания средств массовой информации и общества вцелом. После его публичной перепалки с олигархом Игорем Коломойским, политик отметился ярким выступлением перед студентами.

В общении с молодыми людьми Милованов опять отметился целым рядом ярких признаний и заявлений. Одно из его ярких заявлений было посвящено финансированию политической борьбы "теневым" сектором. Как оказалось, министр, по его словам, это даже оправдывает.

"Почему я должен брать черные деньги для политической борьбы? Потому что, если я не возьму – я проиграю. Потому что другие используют черные деньги для политической борьбы. И если я проиграю – придут люди хуже меня. И все – я уже часть системы. Но я – чуть-чуть лучше, чем они. Это – стратегическая логика. А не вопрос – хороший человек или плохой.", - отметил Тимофей Милованов.

Столь неоднозначное выступление политика не осталось без внимания авторов социальных сетей. В частности, политик Елена Лукаш детально проанализировала заявления Милованова.

"Друзья мои, вы должны это видеть. Это должны видеть все.

Перед вами мой любимец – профессор Милованов Тимофей Сергеевич – us person.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, государственный деятель…нда…

работа которого - нашей Родиной торговать.

Послушайте его высказывания:

-о пользе доносов и предательства;

-о ценах на убийства;

-о том, зачем брать черный нал и идти во власть;

-о том, зачем нужно отдать всю власть МВФ;

- почему не надо садить за коррупцию;

- и переживает ли он, когда делает что-то очень плохо.

Вы очумеете.

Тут не только полиграф нужен, а и хороший психиатр.

Он действительно ....

Но проблема не только в этом, а в том, что дебилизм - болезнь заразная.

И что сегодня дебилизм – это способ государственного управления.

Потому что сегодня дебилы сильны как никогда, и у них везде свои люди.", - констатировала Лукаш.