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25 октября 2019, пятница, 11:45 686
Кабмин 2019-10-25T11:58:01+03:00
Українські Новини
Милованов хочет привлечь Верку Сердючку для популяризации земельной реформы, - депутат

Милованов хочет привлечь Верку Сердючку для популяризации земельной реформы, - депутат

Верка Сердючка, Земельная реформа, Тимофей Милованов, Александр Дубинский
Верка Сердючка.
Верка Сердючка.

Министр экономики Тимофей Милованов намерен привлечь певца Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верки Сердючки, к популяризации земельной реформы.

Об этом депутат Рады от партии "Слуга народа" и журналист Александр Дубинский сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Забыл вам рассказать об идее привлечь Сердючку к популяризации земельной реформы. Эту идею Милованов озвучил инвесторам в Вашингтоне", - рассказал Дубинский.

Он добавил, что когда инвесторы поинтересовались, кто такая Верка Сердючка, Милованов ответил: "local lady Gaga" (местная Леди Гага).

Как сообщали Українські Новини, Коломойский назвал Милованова дебилом и опечалился. Позже Милованов ответил, что не скрывает того, что он дебил, однако добавил, что пошутил. Тем временем Милованов оправдывает использование "черных денег" в политике.

Кроме того, Милованов заявил, что номер "95 квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестклимат в Украине.

Ранее Милованов заявил, что считает книги развлекухой, а не образованием и получил зарплату в 12 тысяч гривен за сентябрь.

Больше новостей о: Верка Сердючка Земельная реформа Тимофей Милованов Александр Дубинский

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