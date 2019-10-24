Богдан обвинил Порошенко, Цеголко и Курченко в распространении о нем фейков

Глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал распространенную в СМИ информацию о подготовке Генеральной прокуратурой ему подозрения, заявив, что эта информация - фейк.

Об этом Богдан написал на совей странице в социальной сети Facebook.

Он подозревает в ее распространении бывшего Президента Петра Порошенко, его пресс-секретаря Святослава Цеголко и бизнесмена Сергея Курченко.

"Святик, я знаю это ты. Готовься", - написал Богдан.

В то же время в Генеральной прокуратуре изданию "Интерфакс-Украина" заявили, что не располагают информацией о якобы подготовке сообщения о подозрении Богдану.

"У нас отсутствует такая информация. Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах", - сообщили в ГПУ.

Как сообщали Українськi Новини, ранее источник в Генпрокуратуре сообщил Українським Новинам, что управление спецрасследований рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офиса Президента Богдану.

Тем временем Богдан и его замы теперь обязаны подавать декларации.