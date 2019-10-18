Гладковскому вручили два подозрения

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, который объявил голодовку, в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Уже вручили подозрение. Согласовал его специализированный антикоррупционный прокурор Холодницкий", - сказал он.

Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

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Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации).

Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало в четверг бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука).

Также адвокат заявил, что НАБУ не допрашивало Гладковского. Ранее источник сообщил, что Гладковский задержан по делу о закупке Минобороны у "Богдана" санитарных автомобилей. При этом сын Олега Гладковского Игорь утверждает, что его отца задержали за картину из гильз с лицом президента России Владимира Путина и его задержание никак не связано с хищениями в оборонной сфере. По словам Игоря Гладковского, эту картину его отец купил для демонстрации американским партнерам в качестве доказательства агрессии России и его отца задержали по пути из ресторана, где тот обедал в ожидании самолета.

В конце августа НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривен. НАБУ не удавалось установить местонахождение Гладковского.

Гладковский заявляет, что никаких ограничений на выезд за границу в отношении него никогда не было. Гладковский считает политически мотивированным его преследование.