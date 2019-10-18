НАБУ вручает Гладковскому подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручают подозрение бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, которое должны были вручить сегодня.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".

"Друзья, именно сейчас детективы НАБУ вручают подозрение Гладковскому. А возможно и будет сразу два подозрения. Одним словом, процесс пошел. И очевидно, что суд будет избирать меру пресечения уже завтра", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, Гладковский был задержан 17 октября по делу о закупке Министерством обороны у корпорации "Богдан" санитарных автомобилей. Адвокат при этом заявил, что НАБУ не допрашивало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. А сын Гладковского Игорь заявил, что его отца задержали за картину с Путиным.

Тем временем Гладковский объявил голодовку. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу в отношении него никогда не было. Гладковский считает политически мотивированным его преследование.